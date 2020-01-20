85-летнего ученого, которого отдали «ЛНР», помиловал Зеленский перед обменом

Переданный группировке «ЛНР» в рамках обмена удерживаемыми лицами 29 декабря 85-летний харьковский ученый Мехти Логунов был помилован президентом Владимиром Зеленским.



Об этом говорится в ответе Офиса президента, который опубликовала юристка Елена Бережная. В документе указано, что Зеленский помиловал Логунова 27 декабря. Этот указ не был опубликован на официальном сайте президента.

В июле 2018 года Орджоникидзевской районный суд Харькова приговорил Мехти Логунова к 12 годам тюрьмы за шпионаж в пользу России.



29 декабря 2019 года состоялся обмен удерживаемыми лицами между украинской стороной и группировками «ДНР»/«ЛНР». Киеву были возвращены 76 человек, «Л-ДНР» получили 124 человека.