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Зеленский и Гончарук призвали главу ОБСЕ ввести круглосуточное патрулирование на Донбассе

20 января 2020, 16:55

Зеленский и Гончарук призвали главу ОБСЕ ввести круглосуточное патрулирование на Донбассе

Источник: ОП Источник: ОП

Президент Владимир Зеленский заявил, что наблюдатели СММ ОБСЕ на Донбассе должны работать круглосуточно. Он отметил, что об этом и других аспектах работы СММ договорились лидеры «нормандского формата» на саммите в Париже 9 декабря. Об этом сообщает Офис президента.

«Что очень важно — это работа ОБСЕ в формате 24/7 на всей территории Донбасса, включая наблюдение на российско-украинской границе. И крайне необходимо, чтобы там были созданы условия для безопасности наблюдателей. Это важная гуманитарная миссия», — сказал Зеленский на встрече с главой ОБСЕ, премьер-министром, министром европейских и иностранных дел Албании Эди Рамой.

Как говорится в сообщении ОП, глава ОБСЕ согласился с тем, что такой формат поможет получать более достоверные данные, а также согласился в необходимости усилить СММ.

На встрече с Рамой Зеленский также напомнил, что «нормандская четверка» договорилась об увеличении числа наблюдателей СММ по обе стороны линии соприкосновения и о доступе патрулей миссии на участке, где не произошло разведение сил.

Во время визита в Украину Эди Рама встретился также с премьер-министром Алексеем Гончаруком. Последний также указал на необходимость круглосуточного патрулирования на Донбассе. Кроме этого, Украина выступает за доступ СММ в аннексированный Крым.

Во вторник, 21 января, Рама планирует посетить Донбасс, где хочет посмотреть на то, «какая там сложилась гуманитарная ситуация и ситуация по безопасности в районах, охваченных конфликтом, а также увидеть практическую ценность работы СММ на местах».

На встрече с министром иностранных дел Вадимом Пристайко глава ОБСЕ выступил за усиление мандата ОБСЕ и расширение роли миссии за счет улучшения ресурсов и технического потенциала.

Ранее Украина обратилась к Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) с формальной просьбой продлить мандат Специальной мониторинговой миссии.

21 марта 2014 года Постоянный Совет ОБСЕ одобрил обращение украинской власти, и принял решение направить в Украину Специальную мониторинговую миссию. В состав СММ входит около 700 гражданских сотрудников, 600 из них работают в Донецкой и Луганской областях.

В интервью от 23 декабря глава украинского МИД Вадим Пристайко высказал мнение, что проблема работы СММ ОБСЕ на Донбассе заключается не в ее мандате, а в его реализации и дефиците людей. 

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Владимир Зеленский Алексей Гончарук Эди Рама
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