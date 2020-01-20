СБУ: Украина добивается освобождения 184 пленных

На неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей продолжают незаконно удерживаться 184 человека. Об этом сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на Службу безопасности Украины.



«В рамках Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины ... по состоянию на 20.01.2020 запрашиваются как незаконно лишенные свободы на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях — 184 человека», — указывается в сообщении.

29 декабря 2019 года состоялся обмен удерживаемыми лицами между украинской стороной и группировками «ДНР»/«ЛНР». Киеву были возвращены 76 человек, «Л-ДНР» получили 124 человека.



13 января стало известно, что участники обмена удерживаемыми лицами 29 декабря начали проходить допросы для установления преступлений, которым они и другие граждане подверглись в плену боевиков.