В Украине за год зафиксировали почти 140 случаев насилия со стороны ультраправых

В Украине в период с 14 октября 2018 до 14 октября 2019 было зафиксировано 137 случаев конфронтаций и насилия со стороны ультраправых. Об этом говорится в мониторинговом отчете «Конфронтации и насилие ультраправых в Украине» от ОО «Институт Республика» при поддержке Rosa-Luxemburg- Stiftung в Украине.



«За указанный период всего актов насилия и конфронтации совершили представители организаций "С14″ и "Национальный корпус". При участии "С14″ было зафиксировано 40 случаев, среди которых 25 нападений насильственного характера, из них 10 — насилие против людей. За "Национальным корпусом" замечено 30 эпизодов, 21 — насильственного характера, из них 15 — против людей», — говорится в исследовании.



Среди всего 137 случаев — 48 имели характер конфронтации, 89 включали элементы насилия против имущества или людей.



«Больше всего случаев насилия и конфронтации — 23 — было зафиксировано в ноябре 2018», — говорится в мониторинге.



Сообщается, что жертвами насильственных действий праворадикалов были феминистские / ЛГБТ-активисты (14 случаев), политики и представители политических партий (13), представители государственных институтов / силовых структур (12), журналисты (4), представители бизнеса (4), художники ( 3), представители этнических меньшинств / мигранты (2).