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«Минера» киевского моста Метро переведут из СИЗО в психиатрическую больницу

20 января 2020, 20:32

«Минера» киевского моста Метро переведут из СИЗО в психиатрическую больницу

Днепровский районный суд Киева изменил меру пресечения подозреваемому в «минировании» моста Метро ветерану АТО Алексею Белько. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

По решению суда мужчине изменили содержание под стражей на принудительную госпитализацию в психиатрическое учреждение с усиленным наблюдением.

Согласно результатам судебно-психиатрической экспертизы, ветеран АТО на момент «минирования» моста по своему психическому состоянию не мог осознавать свои действия и руководить ими. На сегодняшний день психическое состояние подозреваемого не изменилось.

18 сентября Национальная полиция Украина сообщила, что неизвестный заблокировал движение на мосту Метро в Киеве, сделал несколько выстрелов и угрожал взорвать его и государственные учреждения.
Через несколько часов в результате спецоперации силовиков вооруженного на мосту задержали. По данным полиции, никто не пострадал.

20 сентября 2019 Днепровский райсуд Киева избрал мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме 288 000 гривен.

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