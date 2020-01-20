Украина обратиться к Германии и Франции из-за увеличения числа обстрелов на Донбассе

Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил о том, что Украина будет инициировать новые переговоры с Германией и Францией относительно невыполнения достигнутых в Париже соглашений о прекращении стрельбы в Донбассе. Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с премьер-министром Албании Эди Рамой, передает Reuters.



Пристайко напомнил, что в выходные дни в восточной части Донбасса погибли двое украинских военных и 10 получили ранения.



«Думаю, будет реакция украинской стороны на такие стрельбы. Мы постараемся срочно связаться с нашими партнерами из Нормандии, потому что, как и вы, мы видим, что соглашения не работают», — сказал Пристайко.



Он отметил, что Киев обсуждал последние обстрелы с главой Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, которая следит за ситуацией на востоке Украины.

9 декабря в Париже состоялся первый с 2016 года саммит в нормандском формате. Участники встречи поддержали прекращение огня, обмен в формате «всех на всех» до 31 декабря, допуск Красного Креста ко всем удерживаемым лицам, разведение войск на трех участках, расширение мандата СММ ОБСЕ и продолжение разминирования.