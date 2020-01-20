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Главные события неподконтрольного Донбасса за день

20 января 2020, 22:51

Главные события неподконтрольного Донбасса за день

Главные новости неподконтрольных правительству районов Донецкой и Луганской областей. Коротко о том, что произошло 20 января.

Политика

Президент Владимир Зеленский и премьер-министр Алексей Гончарук считают необходимым ввести круглосуточное патрулирование СММ ОБСЕ на Донбассе. Об этом шла речь во время встреч политиков с главой ОБСЕ Эди Рамой.

Экс-представитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик назвал Россию стороной конфликта на Донбассе.

Права человека

Украина добивается освобождения 184 человек, которые были установлены как незаконно удерживаемые боевиками по состоянию на 20 января.

По результатам опросов участников обмена пленными 29 декабря зарегистрировано 14 уголовных производств о нарушении законов и обычаев войны. Прокуроры также установили 160 мест лишения свободы на подконтрольной боевикам территории Донбасса.

Боевые действия

Мужчина 1964 года рождения пострадал в результате подрыва в селе Паньковка в районе реки Северский Донец, заявили в «МЧС ЛНР».

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