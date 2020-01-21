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Россия раздает паспорта детям-сиротам на Донбассе

21 января 2020, 08:03

Россия раздает паспорта детям-сиротам на Донбассе

Россия выдает паспорта сиротам, которые живут на неподконтрольной украинским властям части Донбасса. Об этом сообщает «Радио Свобода».

В частности, сепаратистский телеканала «Луганск 24» показал, как шесть воспитанников семьи опекунов и приемных семей в Должанском (ранее Свердловск) получили российские документы, а также «паспорта ЛНР».

Украина пока не может этому противостоять, отмечает эксперт по правам ребенка, бывший специалист по усыновлению офиса Уполномоченного президента по правам ребенка Людмила Волынец. Пока не существует ни одной процедуры, чтобы дети смогли заменить «паспорта Л-ДНР» на украинское документы, отмечает она.

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24 апреля 2019 года президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

1 мая Путин упростил порядок получения гражданства РФ для отдельных категорий граждан Украины.

Власти Украины сочли такие действия новым витком агрессии и оккупации территории, а также нарушением Минских соглашений. Киев призвал международных партнеров ответить усилением санкций против России. 

8 мая Кабмин Украины принял решение о признании недействительными российских паспортов, выданных жителям отдельных районов Донбасса. 

Более 136 тысяч жителей неподконтрольной Украине части Донбасса получили российское гражданство в упрощенном порядке в 2019 году.

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