Иран признал, что сбил украинский самолет двумя ракетами

Cамолет «Международных авиалиний Украины», потерпевший крушение после взлета из Тегерана 8 января, был сбит двумя ракетами малой дальности класса «земля-воздух». Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на второй предварительный отчет иранской Организации гражданской авиации. Согласно ему, ракеты были выпущены из зенитного ракетного комплекса «Тор-М1» на севере.



Также в отчете говорится, самолет вылетел из Тегерана в 6:12 утра по местному времени и потерял связь с авиадиспетчерами на высоте 8100 футов (почти 2469 метров). Самолет исчез с экранов радаров вторичного наблюдения в 6:15 и с радаров первичного наблюдения в 6:18.



Самолет пролетел мимо жилого района и его первый контакт с землей произошел в общественном парке. Авиалайнер разваливался на части, двигаясь через футбольное поле, близлежащие сельхозугодья и сады.



Как сообщается, извлеченный регистратор полетных данных и речевой самописец кабины пилотов являются «одними из самых передовых в своем роде оборудования в мире», а у Ирана нет средств для их декодирования. Французские и американские агентства по расследованию авиационных происшествий отказались отправить в Иран необходимое оборудование для расшифровки «черных ящиков».