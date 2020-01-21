Разумков отверг идею перевыборов Верховной Рады

Предпосылок для роспуска Верховной Рады и проведения досрочных парламентских выборов нет, заявил спикер парламента Дмитрий Разумков.



«Лично я сегодня не вижу предпосылок для роспуска парламента ни с точки зрения законодательства, ни с точки зрения эффективности работы», — сказал он в эфире программы «Свобода слова» на ICTV.



Разумков пояснил, что с точки зрения законодательства у парламента есть иммунитет на год. «Мы видим сегодня монобольшинство, которое принимает законы. И в целом парламент работает достаточно эффективно», — подчеркнул он.

Внеочередные парламентские выборы состоялись 21 июля 2019 года.