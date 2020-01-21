Полиция расследует нанесение многомиллионного ущерба Донецкой железной дороге

Полиция подозревает должностных лиц регионального филиала «Донецкая железная дорога» и частных структур в нанесении 8 миллионов гривен убытков предприятию. Об этом сообщает «Вчасно» со ссылкой на Единый реестр судебных решений.



По данным следствия, в период с 2017 года по настоящее время замначальника службы коммерческой и грузовой работы «Донецкой железно дороги» вместе с другими должностными лицами филиала разработали схему по минимизации затрат при использовании железнодорожными услугами фирмами «ЦОФ «Селидовский» и ООО «ДТЭК Добропольеуголь».



В августе 2017 года предприятие и частные фирмы заключили дополнительное соглашение о сокращении расстояния по забору вагонов по станции «Доброполье». Эти действия нанесли «Укрзализныце» ущерб в размере 6 миллионов гривен.



В феврале 2019-го было заключено аналогичное неправомерное соглашение с ЦОФ «Селидовский» о сокращении расстояния предоставления железнодорожных услуг по станции «Новогродовка», чем нанесли ущерб в размере 2,2 миллиона гривен.



На прошлой неделе Жовтневий районный суд Мариуполя рассмотрел ходатайство следователя Нацполиции о предоставлении разрешения на временный доступ к вещам и документам в этом уголовном производстве. Ходатайство было удовлетворено.



Конечным бенефициарным владельцем «ДТЭК Добропольеуголь» является Ринат Ахметов. ООО «ЦОФ «Селидовский» владеют пять человек, часть из которых зарегистрирована в оккупированном Донецке.