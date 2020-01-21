В Донецке убили замкомандира полка «МВД ДНР»

В Донецке 20 января был убит заместитель командира полка специального назначения «внутренних войск МВД» при группировке «ДНР» Алексей Кривуля (позывной «Грин»).



Об этом сегодня сообщает «РИА Новости» со ссылкой на «депутата народного совета ДНР» Владислава Бердичевского. По его словам, на данный момент ведутся следственные действия.



В социальных сетях сообщают, что Кривуля был убит в собственном подъезде выстрелом в спину.

Алексей Кривуля родился в Николаевке Донецкой области. в 2014 году он присоединился к боевикам «ДНР».