В Луганске застрелили боевика «ЛНР»

В Луганске 9 января был убит боевик группировки «ЛНР» Владимир Тимочкин (позывной «Закат»). Об этом вчера вечером было сообщено на странице «Бригады «Призрак» во «ВКонтакте».



Тимочкин был убит выстрелом в живот у подъезда, отмечает бывший российский боевик Александр Жучковский в своем Telegram-канале. Он добавил, что в середине января планировал с «Закатом» встречу.

Вчера в Донецке был убит заместитель командира полка специального назначения «внутренних войск МВД» при группировке «ДНР» Алексей Кривуля.