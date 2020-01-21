Суд взыскал с компании Коломойского недвижимость на более чем 100 миллионов гривен

Хозяйственный суд Львовской области в полном объеме удовлетворил иск Национального банка Украины и взыскал с компании «Днепрометаллсервис» недвижимость, стоимость которой превышает 100 миллионов гривен. Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.



Компания «Днепрометаллсервис», которая связана с экс-владельцем ПриватБанка Игорем Коломойским, в 2014 году предоставила Нацбанку недвижимость в ипотеку по кредиту рефинансирования. НБУ выдал кредит ПриватБанку еще до национализации. Общая площадь передаваемого нежилого помещения составляет 20 тысяч квадратных метров.



«Днепрометаллсервис» не выполнила взятых на себя обязательств имущественного поручителя ПриватБанка, поэтому Национальный банк в мае 2018 года подал в суд с целью взыскания залогового имущества.



В НБУ подсчитали, что украинские суды вынесли уже 24 решение в их пользу по ипотеке, которую предоставили бывшие владельцы ПриватБанка по кредитам рефинансирования. Всего регулятор получил 1,36 миллиарда гривен по таким решениями судов.