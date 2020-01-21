Большинство украинцев за свободное использование русского языка, но единый государственный

Большинство украинцев (69%) считает, что русский язык должен свободно использоваться в частной жизни, но украинский должен оставаться единственным государственным языком. Об этом свидетельствует исследование, проведенное фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова.



Статус русского языка как официального в отдельных регионах Украины поддерживают 15%, а как второго государственного, наряду с украинским — 12%.



Социологи отмечают, что по языковому вопросу общественное мнение имеет региональные различия: однозначно выступают за украинский как единственный государственный в Западном регионе (92%), где статус русского языка как официального в отдельных регионах поддерживают лишь 4%, а в качестве второго государственного — менее 1%.



Явно преобладают сторонники украинского языка как единственного государственного и в Центральном регионе — 77%, за статус русского как официального в регионах там — 12% и как второго государственного — только 4%. В Южном регионе статус русского языка как языка повседневного общения, за признание украинского как единственного государственного, поддерживает 51%, как официального в определенных регионах — 27% и как второго государственного — 14%.



Наиболее значимый статус русского языка поддерживают в Восточном регионе, где тоже преобладает поддержка русского языка как языка общения в повседневной жизни и признание украинского как государственного, но 24% выступают возможность русского языка как официального в регионах, а 31% выступает за то, чтобы русский язык стал вторым государственным.

Иисследование было проведено с 13 по 18 декабря 2019 года во всех регионах Украины за исключением Крыма и неподконтрольной части Донецкой и Луганской областей. Социологи опросили 2017 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.