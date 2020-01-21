СБУ: Украинка с российским гражданством и связями с ФСБ пыталась устроиться в Минобороны

Военная контрразведка СБУ помешала трудоустройству в Министерство обороны крымчанки с российским гражданством и связями со спецслужбами РФ. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.



Оперативники установили, что в течение нескольких лет до аннексии полуострова украинка проживала за границей, и вернулась в Крым сразу после событий 2014 года. На полуострове она получила российское гражданство якобы для оформления недвижимости и вскоре она переехала в Киев.



По данным правоохранителей, на материковой части Украины женщина ​​не имела постоянного источника доходов и часто выезжала в Россию и Крым, где контактировала с представителями спецслужб РФ.



После одной из таких поездок женщина решила трудоустроиться в Министерство обороны Украины.



«Она претендовала на одну из руководящих должностей в подразделении департамента госзакупок ведомства. Этот участок работы предусматривает доступ к секретной информации в оборонной сфере и прямую коммуникацию с высокопоставленными чиновниками стран-членов НАТО», — отметили в СБУ.