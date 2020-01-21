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Порошенко не пришел на допрос в Госбюро расследований

21 января 2020, 15:01

Порошенко не пришел на допрос в Госбюро расследований

Пятый президент Петр Порошенко не явился на допрос в Государственное бюро расследований во вторник, 21 января. Об этом сообщает УНИАН.

В пресс-службе ГБР отметили, что Порошенко вызвали на 10:30 21 января на допрос в качестве свидетеля в уголовном производстве № 62019000000001732 от 12 ноября 2019 года. При этом в бюро не уточнили, по каким статьям Уголовного кодекса открыто это производство.

По словам адвоката Порошенко Игоря Голованя, его клиент официально не получал повестку на допрос на сегодня. Он отметил, что Порошенко вызвали на допросы на 24 января (дело о Минских соглашениях), на 31 января (дело моряков) и на 11 февраля (дело о судебной реформе).

По состоянию на октябрь 2019 года Порошенко фигурировал в 13 уголовных производствах, которые расследует ГБР.

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