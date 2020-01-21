Три украинские компании призвали установить пошлину на импорт топлива из России

Компании-производители нефтепродуктов «Укртатнафта», «Укрнафта» и «Укргаздобыча» обратились в правительство с требованием установить пошлину на дизельное топливо и сжиженный газ из России в размере 8,46%. Об этом сообщила пресс-служба «Укртатнафты».



Отмечается, что три эти компании подали совместное заявление в Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства по факту антиконкурентных действий при поставках в Украину российского дизтоплива и сжиженного газа.



«Благодаря субсидированию доля российских нефтепродуктов в общем импорте на рынке дизтоплива достигла 47%, по сжиженному газу — 55%, при этом существенно сократилась доля поставок из Белоруссии, Литвы, Польши. Украинские производители настаивают на компенсационных мероприятиях в виде пошлин субсидированного импорта по ставке 8,46%», — сказано в сообщении.



Компании уверены, что введение пошлин не приведет к дефициту и росту цен, поскольку рынок импортных поставок из Беларуси, Литвы, Польши; морских танкерных поставок и внутреннего производства является конкурентным. Там прогнозируют, что введение пошлин приведет к перераспределению долей рынка от российских поставщиков в пользу производителей из других стран и будет способствовать росту внутреннего производства и снижению себестоимости украинских нефтепродуктов.