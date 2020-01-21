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РБК: Козак покинет правительство России. Он курировал украинские вопросы

21 января 2020, 16:06

РБК: Козак покинет правительство России. Он курировал украинские вопросы

И.о. вице-премьера Дмитрий Козак, который с мая 2018 года курирует в правительстве России вопросы энергетики и промышленности, не войдет в новый кабинет министров Михаила Мишустина. Об этом сообщает РБК со ссылкой на два источника в правительстве РФ, топ-менеджера крупной нефтяной компании и консультанта нескольких нефтяных компаний.

Предполагалось, что Козак мог возглавить российскую делегацию на экономическом форуме в Давосе, которые уже начался. Но тогда представитель Козака это не подтвердил РБК. В итоге он не поехал на форум.

Кто будет новым вице-премьером по ТЭК и промышленности, собеседники издания не говорят. По словам одного из них, полномочия министра энергетики Александра Новака могут быть расширены и к ним добавятся вопросы промышленности.

При этом Козак может перейти в администрацию президента, сказал РБК бывший федеральный чиновник и источник в правительстве.

Дмитрий Козак также курирует вопросы на украинском направлении. В частности, он участвовал в подготовке обмена пленными между Украиной и Россией, который состоялся 7 сентября. Также он принимал участие в переговорах о транзите газа через Украину в Европу.

Также Козака называют куратором экономического направления на подконтрольных группировкам «Л-ДНР» территориях. В 2018 году РБК писал, что Козак в новом правительстве остался курировать комиссию по оказанию гуманитарной поддержки неподконтрольным Украине районам Донбасса. По данным издания, комиссия под руководством Козака занимается не только организацией гуманитарных конвоев, но и едва ли не всеми вопросами экономики подконтрольных «ДНР» и «ЛНР» районов.

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