СМИ: Микитася не выпустили из Украины из-за отмены разрешения на вылет

Разрешение на выезд для лечения за границу бывшему президенту корпорации «Укрбуд», экс-народному депутату Максиму Микитасю было отменено руководителем САП Назаром Холодницким, поэтому Микитась был снят с рейса при попытке покинуть Украину. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.



«Разрешение на выезд подписал заместитель руководителя САП Грищук. После того как Офис генпрокурора узнал об этом разрешении, генеральный прокурор позвонил Холодницкому, после чего тот отменил разрешение на выезд», — рассказал собеседник агентства.

20 января Микитася сняли с рейса в аэропорту «Борисполь» при попытке выехать из Украины. У Микитася было разрешение Специализированной антикоррупционной прокуратуры на выезд в Великобританию с 20-го по 24 января для лечения.



Микитася подозревают в завладении имуществом Национальной гвардии на сумму более 81 млн гривен.



По информации следствия, в 2000-х Главное управление внутренних войск МВД и компания-застройщик заключили соглашение, по которому на территории бывшей воинской части должны были построить жилой комплекс со встроенными паркингами и нежилыми помещениями. В обмен на земельный участок площадью около 1 га в центре Киева Нацгвардия должна была получить в жилом комплексе 50 квартир и 30 паркомест.



В 2016-2017 годах Нацгвардия отказалась от квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме, который та же компания-застройщик возводила на окраине Киева.



В НАБУ подчеркнули, что стоимость «этих квартир, как установила проведенная в рамках досудебного расследования экспертиза, на 81,6 млн грн меньше той, в которую оценены квартиры, которые должна была получить Нацгвардия на старте договоренностей».



В октябре 2019 года Микитась вышел после внесения залога в размере 80 млн грн, он носит электронный браслет.