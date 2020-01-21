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На Луганщине трое женщин пытались пересечь линию соприкосновения на лодке

21 января 2020, 17:29

На Луганщине трое женщин пытались пересечь линию соприкосновения на лодке

Вблизи поселка Трехизбенка Луганская области пограничники задержали трех женщин, которые пересекли линию соприкосновения на лодке через реку Северский Донец. Об этом сообщает пресс-служба Восточного регионального управления Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

По словам задержанных, двое гражданок Украины 1958 и 1956 года (жительницы оккупированной Брянки) пытались добраться в Северодонецк для посещения финучреждения.

«Третья гражданка 1962 года, жительница Трехизбенки, таким образом пыталась наладить нелегальный канал переправки товаров. В частности, женщина пыталась незаконно переместить почти 500 пачек сигарет с фальшивыми марками фейковой "республики"», — говорится в сообщении.

Составлены протоколы об административных правонарушениях по ч. 2 ст. 204-2 КУоАП (нарушение порядка въезда на временно оккупированную территории и выезда из нее).

Табачные изделия изъяты представителями ГФС, а на владелицу товара составлен протокол по ч. 1 ст. 204-3 КУоАП (нарушение порядка перемещения товаров в район или из района проведения антитеррористической операции).

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Места
Брянка Северский Донец Трехизбенка

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