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Более 700 заключенных ожидают перемещения на подконтрольный Украине Донбасс

21 января 2020, 18:45

Более 700 заключенных ожидают перемещения на подконтрольный Украине Донбасс

Офис уполномоченной Верховной Рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой получил 569 заявлений от заключенных, ожидающих возвращения на подконтрольную Украине территорию с оккупированной территории Донецкой области. Об этом сообщается на странице уполномоченной в Facebook.

Также ожидают перемещения 138 заключенных с неподконтрольной территории Луганской области.

Денисова обратилась к новому главе ОБСЕ Эдди Раме с просьбой оказать содействие в налаживании процесса перемещения. По ее словам, за прошлый год удалось переместить только 13 человек.

Также она сообщила Раме, что по состоянию на 17 января 2020 года удалось освободить и вернуть в Украину только 35 граждан, находившихся в плену в России. 115 украинских политзаключенных все еще удерживаются в тюрьмах на территории РФи аннексированного Крыма, некоторые из них — уже более 5 лет.

С неподконтрольной территории Донбасса на подконтрольные Украины территории перемещено для дальнейшего отбывания наказания 386 человек, которые на момент начала боевых действий уже отбывали наказание в местах несвободы.

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