Денисова: Более 700 человек ожидают перемещения на подконтрольные территории

Офис уполномоченной Верховной Рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой получил 569 заявлений от граждан, ожидающих возвращения на подконтрольную Украине территорию с оккупированной территории Донецкой области. Об этом сообщается на странице уполномоченной в Facebook.



«Обратилась к Эдди Раме [глава ОБСЕ ] с просьбой оказать содействие в налаживании процесса передачи граждан Украины со временно оккупированной территории Донецкой области, ведь за прошлый год удалось переместить только 13 человек. На сегодня получено 569 заявлений таких граждан и их родственников, а также ожидают быть переданы 138 человек со временно оккупированной территории Луганской области», — написала Денисова.



Также Денисова сообщила Раме, что по состоянию на 17 января 2020 года удалось освободить и вернуть в Украину только 35 граждан, находившихся в плену в Российской Федерации. 115 украинских политзаключенных все ещё удерживаются в тюрьмах на территории России и аннексированного полуострова Крым, некоторые из них — уже более 5 лет.

С неподконтрольной территории Донбасса на подконтрольные Украины территории перемещено для дальнейшего отбывания наказания 386 человек, которые на момент начала боевых действий уже отбывали наказание в местах несвободы.