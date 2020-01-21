Главные события неподконтрольного Донбасса за день

Главные новости неподконтрольных правительству районов Донецкой и Луганской областей. Коротко о том, что произошло 21 января.
Политика
Открытие КПВВ «Золотое» зависит от группировки «ЛНР», так как украинская сторона давно готова к этому, заявил глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай.
Боевые действия
Украина выступает против разведения сил по всей линии соприкосновения, поскольку это противоречит сути Минских соглашений и приведет к замораживанию конфликта, заявил министр обороны Андрей Загороднюк.
Общество
Более 700 заключенных в тюрьмах под контролем боевиков ожидают перемещения на подконтрольную властям территорию для продолжения отбывания наказания, сообщили в Офисе омбудсмена.
84-летний мужчина умер во время пересечения пункта «Станица Луганская» сегодня утром.
Россия выдает паспорта сиротам, которые живут на неподконтрольной украинским властям части Донбасса.
На неподконтрольную украинским властям часть Донбасса последовали 5 грузовиков с гуманитарной помощью от Международного комитета Красного Креста.
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