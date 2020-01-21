На Луганщине мужчина пострадал в результате взрыва

В неподконтрольном правительству селе Желтое Луганской области 17 января мужчина получил ранения вследствие срабатывания взрывного устройства. Об этом сообщается в отчете миссии ОБСЕ.



«Медработники больницы в Луганске (неподконтрольный правительству) сообщили членам патруля Миссии, что 17 января к ним поступил 68-летний мужчина с ранениями, полученными от срабатывания взрывного устройства», — говорится в отчете.



В этой же больнице команда миссии видела мужчину с бинтовыми повязками на щеках и левой руке. По его словам, он получил осколочные ранения, когда ехал на велосипеде в Желтом.

18 января мужчина 1964 года рождения пострадал в результате подрыва на взрывоопасном предмете в неподконтрольном украинским властям селе Паньковка в районе реки Северский Донец.