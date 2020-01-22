Штаб ООС насчитал три обстрела, без потерь

За минувшие сутки боевики трижды нарушали режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



В частности, два обстрела по украинским военным позициям зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», в частности, недалеко от Красногоровка — из стрелкового оружия, рядом с Водяным — из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.



Один обстрел по украинским позициям боевики открывали недалеко от Зайцево в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север». Противник применял минометы калибра 82-мм — 4 мины, станковый противотанковый гранатомет — 3 выстрела, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.



С началом текущих суток боевики огневой активности не проявляли, потерь нет, добавили в штабе.