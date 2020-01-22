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УП: Богдан не пришел на прощание с погибшими в Иране из-за ссоры с Ермаком

22 января 2020, 12:23

УП: Богдан не пришел на прощание с погибшими в Иране из-за ссоры с Ермаком

Глава Офиса президента Украины Андрей Богдан не пришел на церемонию прощания с погибшими в авиакатастрофе в Иране из-за ссоры с советником главы государства Андреем Ермаком. Об этом пишет «Украинская правда» со ссылкой на двух источников в команде власти.

По их словам, глава ОПУ, согласовывая детали мероприятия, разместил помощника президента Владимира Зеленского во второй ряд — за спинами президента, спикера и премьера, где тому и полагалось бы быть, согласно дипломатическому протоколу.

Но Ермак, который отвечал за решение «иранского кризиса», и который приложил немало усилий для того, чтобы погибшие вернулись домой, считал, что Богдан поступает несправедливо, о чем и сказал президенту.

Зеленский вступился за своего помощника. А глава Офиса президента на это якобы сказал: «Тогда не приду я», и действительно не пришел.

Фото: Офис президента

По словам источников издания, эта мелкая ссора не является эпизодической. Неприятие Богданом и Ермаком друг друга переросло в перманентный бытовой конфликт из-за разных характеров и разных взглядов на события в Украине.

В частности, Богдан был драйвером смещения мэра Киева Виталия Кличко и разделения должности мэра Киева и руководителя столичной городской государственной администрации, чтобы президент мог назначить туда своего человека. Тогда как Ермак убедил Зеленского, что мэра трогать не стоит и до осени 2020 года и о выборах в Киеве лучше вообще не думать.

Различными были позиции Богдана и Ермака относительно заявления об отставке премьер-министра Алексея Гончарука. Собеседники УП в команде президента рассказывают, что руководитель Офиса президента сразу был против увольнения Гончарука. В то же время Ермак не поддержал открыто отставку премьера, но, как говорят, заставил Зеленского хотя бы оценить такую возможность.

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Владимир Зеленский Андрей Богдан Андрей Ермак

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