Порошенко считает дела против него политическими, но пообещал прийти на допрос

Пятый президент Петр Порошенко считает все уголовные производства, в которых он фигурирует, политическими однако планирует явиться на допрос в Государственное бюро расследований 24 января.



«Я приду и дам необходимые показания в деле о подписании Минских соглашений. Все дела: моряки, Минские соглашения, национализация ПриватБанка, приказ о контрнаступлении и освобождении оккупированного Донбасса, судебная реформа, все дела — сугубо политические», — сказал он журналистам во время брифинга, который транслировал телеканал «Прямой».



Порошенко добавил, что специально отменил поездку на экономический форум в Швейцарии, чтобы попасть на допрос в ГБР. «Все это делается только для того, чтобы не дать возможность мне защищать интересы Украины, в том числе за ее границами. Они узнали, когда у меня запланированы международные встречи, и специально поставили именно в этот день», — считает он.



Политик добавил, что не явился на допрос 21 января, потому что «не должен был приходить». В то же время в ГБР заявили, что Порошенко получил повестку на 21 января и не пришел на допрос без уважительной причины, после чего следователи начали подготовку материалов для принудительного привода пятого президента.

Петр Порошенко фигурирует в 16 уголовных производствах, которые расследует ГБР.