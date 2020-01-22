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Главные события неподконтрольного Донбасса за день

22 января 2020, 22:55

Главные события неподконтрольного Донбасса за день

Главные новости неподконтрольных правительству районов Донецкой и Луганской областей. Коротко о том, что произошло 22 января.

Политика

Президент Владимир Зеленский не исключает встречу с президентом России Владимиром Путиным в Израиле для обсуждения вопроса обмена удерживаемыми лицами.

Выступая на Международном экономическом форуме в Давосе Зеленский заявил, что при желании сторон войну на Донбассе можно остановить уже завтра: «Мы не смогли пока полностью прекратить огонь и терять украинцев, но я не случайно говорю "пока что". Я не хочу думать, что это свет в конце тоннеля. Я вижу большой свет впереди».

В Кремле заявили, что от Офиса украинского президента поступал запрос на проведение полноценных двусторонних переговоров Зеленского с Путиным, однако из-за загруженности графика президента РФ возможны только быстрые встречи «на ногах».

Общество

Группировка «ДНР» заявила о задержании ректора подконтрольной ей «Донбасской юридической академии» Сергей Гончаров по обвинению в организации заказного убийства руководителей «министерства образования».

«ДНР» также задержала блогера и члена «общественной палаты» группировки Александра Болотина. Его обвиняют в публичном разжигании ненависти и вражды. Болотин критиковал «мэра» Макеевки Сергея Голощапова и конфликтовал с членами «мининформа ДНР».

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