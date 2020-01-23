В Украине на данный момент проживает 37 миллионов 289 тысяч человек. Об этом сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет, ссылаясь на данные так называемой электронной переписи.



Данные по численности присутствующего населения были составлены по состоянию на 1 декабря 2019 года. Оценка не охватывает неподконтрольные территории Крыма, Донецкой и Луганской областей.



В частности, на подконтрольной украинским властям территории Донецкой области проживает 1 миллион 981 тысяча человек. На подконтрольной части Луганской области - 1 миллион 127 тысяч человек.



Дополняется...