В Украину не пустили членов «Единой России» и «Компартии РФ»

Пограничники не пустили в Украину троих российских политиков. Двое представителей партии «Единая Россия» и член «Компартии РФ» пытались попасть в Украину 22 января, сообщает Госпогранслужба.



Член «Единой России» и бывший мэр одного из облцентров РФ прилетел рейсом из Лондона в аэропорт «Борисполь». Пограничники отказали ему в пропуске через границу, так как политик не смог подтвердить цель своего пребывания.



Утром 23 января россиянин вылетел из «Борисполя» в Германию.



Еще двое россиян прилетели рейсом из Минска в аэропорт «Киев (Жуляны)».



«Один из визитеров также представитель "Единой России", другой — компартии РФ. Оба сообщили, что якобы прибыли в Киев для участия в конференции. Сейчас они возвращены обратным рейсом», — говорится в сообщении.