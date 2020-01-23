Промышленность Донецкой области показала минимальный рост в 2019 году

Объем промышленной продукции Донецкой области (без учета неподконтрольной части) в 2019 году увеличился лишь на 0,3% по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщает главное управление статистики в Донецкой области.



Там объяснили, что годовой прирост оказался минимальным вследствие значительного спада за последние два месяца. В ноябре 2019 года по сравнению с аналогичным месяцем 2018 года объем произведенной продукции уменьшился на 16,6%, в декабре — на 13,0%, что связано с дальнейшим ухудшением конъюнктуры рынков сбыта черных металлов и ремонтами основных металлургических агрегатов, а также со снижением спроса на продукцию топливно-энергетического комплекса вследствие аномально теплой погоды и импорта электроэнергии.



Так, в декабре 2019 года по сравнению с декабрем 2018 года выпуск продукции в металлургическом производстве и производстве готовых металлических изделий снизился на 6,2%, добывающей промышленности и разработке карьеров — на 15,1%, производстве кокса и продуктов нефтепереработки — на 27,7%, производстве, поставке и распределении электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха — на 37,5%.



В 2019 году по сравнению с предыдущим годом объем продукции уменьшился в металлургическом производстве и производстве готовых металлических изделий на 3,5%, производстве, поставке и распределении электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха — на 7,9%, производстве кокса и продуктов нефтепереработки — на 14,1%.



Объем продукции увеличился по сравнению с 2018 годом в производстве резиновых и пластмассовых изделий, другой неметаллической минеральной продукции на 1,7%, производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий — на 2,0%, добывающей промышленности и разработке карьеров — на 2,1%, текстильном производстве, производстве одежды, кожи, изделий из кожи и других материалов — на 2,3%, производстве химических веществ и химической продукции — на 8,4%, машиностроении — на 10,3%.



Добыча угля в 2019 году по сравнению с предыдущим годом выросла на 9,3% и составила 12,8 миллиона тонн. Производство кокса в 2019 году составило 4,6 миллиона тонн, что меньше, чем в предыдущем году, на 13,9%.



Выплавка чугуна в 2019 году по сравнению с 2018 годом сократилась на 3,3% и составила 7,9 миллиона тонн. Выплавка стали, составив 7,8 миллиона тонн, увеличилась по сравнению с 2018 годом на 0,8%. Выпуск горячекатаного плоского проката в 2019 году по сравнению с предыдущим годом вырос на 1,0%, холоднокатаного — снизился на 19,3%.



Годовое производство электроэнергии составило 14,3 миллиарда кВт·час, что по сравнению с 2018 годом меньше на 6,6%.