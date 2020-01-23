Исследование: Половина ветеранов АТО сталкивается с дискриминацией

49% украинских ветеранов АТО сообщили, что сталкивались с дискриминацией и несправедливым отношением. Об этом говорится в исследовании «Поддержка реинтеграции ветеранов конфликта на востоке Украины и членов их семей».



«Главный результат отчета — это то, что участники боевых действий чувствуют себя изолированными от общества и имеют очень тесные связи с негативом. Большинство сказало, что их могут понять только те люди, которые каким-то образом связаны с военной службой», — отметила менеджер программ Представительства Международной организации по миграции в Украине Тереза Розенфельд («Интерфакс-Украина»).



По ее словам, прежде всего ветераны сталкиваются с дискриминацией в транспорте.



Большинство респондентов, а именно 91%, сказали, что у них есть удостоверение участника боевых действий, из них 6% заявили, что у них есть удостоверение об инвалидности.



26% опрошенных подчеркнули, что они получили болезни или ранения во время боевых действий, но из-за бюрократических или административных препятствий не смогли получить такое удостоверение.



45% респондентов заявили, что не смогли получить льготные кредиты на образование детей и 86% до сих пор имеют проблемы с тем, чтобы получить приоритетное право на получение жилища.



74% ветеранов, принявших участие в опросе, заявили, что имели работу до прохождения военной службы. В то же время 68% подтвердили, что сохранили свои рабочие места и должности, однако одна четвертая опрошенных ветеранов (29%) отметили, что место их работы не было сохранено за ними, несмотря на то, что по украинскому законодательству люди, у которых была работа до участия в боевых действиях на Донбассе, имеют право сохранить места работы до их возвращения.



Опрошенные чаще всего называли основным источником дохода зарплату. В частности, пятая часть респондентов сказала, что им хватает полученных денег только на еду, а 63% сказали, что им хватает средств на еду, одежду, обувь.



Отмечено, что ветераны неохотно признавали, что нуждаются в психологической помощи. Только треть опрошенных сказали, что хотели бы получать какую-то психосоциальную поддержку.



В опросе приняли участие 1780 ветеранов АТО методом интервью в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Львовской областях.