СБУ: Боевики «ДНР» похитили бизнесмена из Днепра и пытались его завербовать

Боевики группировки «ДНР» две недели удерживали бизнесмена из Днепра, который собирался навестить родителей Донецке, и пытались его завербовать. Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.



По данным ведомства, «МГБ ДНР» задержали мужчину в декабре 2019 года во время пересечения линии соприкосновения.



«Террористы безосновательно обвинили мужчину в деятельности в ущерб самопровозглашенной "Донецкой народной республике", в частности в работе на украинские спецслужбы. Боевики две недели незаконно удерживали украинском в подвальном помещении, применяя методы психологического и физического давления, лишив возможности нормального питания. Угрожая расправой над родными они склонили коммерсанта к конфиденциальной сотрудничества», — говорится в сообщении.



Отмечается, что боевики поставили ему задачу собирать и передавать информацию о патриотические организации, с которыми он поддерживал контакты.



«Согласие на сотрудничество полностью не удовлетворила боевиков, поэтому еще одним условием освобождения стала конфискация сотрудниками так называемого "МГБ ДНР" значительной суммы наличных и авто бизнесмена», — сообщили в СБУ.



В спецслужбе отмечают, что после возвращения на подконтрольную украинской власти территорию мужчина обратился с соответствующим заявлением в СБУ.



По результатам проверки установили, что он не совершил никаких действий в ущерб государственной безопасности Украины.