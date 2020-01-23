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Украина в ТКГ будет настаивать на пересмотре Минских соглашений

23 января 2020, 19:38

Украина в ТКГ будет настаивать на пересмотре Минских соглашений

Украина будет добиваться пересмотра Минских соглашений в части очередности контроля над границей и проведения выборов в Донбассе. Об этом в комментарии «Новому времени» рассказал украинский представитель в Трехсторонней контактной группе Алексей Резников.

«Новая позиция Украины остается неизменной. Она была озвучена во время нормандского саммита президентом Зеленским, что как минимум в части [вопроса контроля над границей] Минские соглашения подлежат пересмотру», — подчеркнул он.

По словам Резникова, выполнять пункты Минских соглашений нужно в таком порядке: разоружение незаконных вооруженных формирований, установление режима полной тишины, вывод всех НВФ с территории Украины, возвращение под украинский контроль участка границы с РФ, проведение выборов.

По итогам нормандского саммита канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Минские соглашения не являются «окаменевшим документом», для реализации им необходима «гибкость».

Президент Украины Владимир Зеленский выступил за внесение изменений в Минские соглашения в части передачи границы с Россией под контроль украинского правительства.

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Минские соглашения Трехсторонняя контактная группа

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