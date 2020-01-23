Главные события 23 января в подконтрольных «ДНР/ЛНР» районах

Главные новости неподконтрольных правительству районов Донецкой и Луганской областей. Коротко о том, что произошло 23 января.

Политика



Президент Украины Владимир Зеленский считает, что конфликт с Россией можно завершить с помощью диалога с российским президентом Владимиром Путиным.



Зеленский также проинформировал, что Украина ведет переговоры об освобождении удерживаемых граждан, находящихся на временно неподконтрольной территории и в России. По его словам, есть «два трека, два списка» удерживаемых лиц.



Украинский представитель в Трехсторонней контактной группе Алексей Резников сообщил, что Украина будет добиваться пересмотра Минских соглашений в части очередности контроля над границей и проведения выборов в Донбассе.



Права человека В Службы безопасности Украины заявили, что боевики группировки «ДНР» задержали на блокпосте бизнесмена из Днепра, который собирался навестить родителей Донецке. Мужчину две недели удерживали и пытались завербовать.



Группировка «ДНР» приговорила жителя Донецка к пяти годам заключения по обвинению в сотрудничестве со Службой безопасности Украины.



Боевые действия



Согласно данным штаба операции Объединенных сил, 22 января в результате обстрелов погиб один украинский военнослужащий, еще один военный был ранен сегодня.



В неподконтрольном украинскому правительстве селе Паньковка Луганской области Украины местный житель был ранен в результате срабатывания взрывного устройства. Мужчине ампутировали ногу.

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