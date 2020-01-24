В ОБСЕ выразили обеспокоенность проектом Минкульта о дезинформации

Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир выразил обеспокоенность по поводу отдельных положений законопроекту о противодействии дезинформации в Украине. Об этом сообщает пресс-служба ОБСЕ.



«Я понимаю необходимость борьбы с дезинформацией, особенно в условиях современного конфликта в Украине и вокруг нее. Но это не следует делать за счет свободы СМИ и из-за вмешательства государства в содержание средств массовой информации и организации журналистской деятельности в стране», — говорится в заявлении.



Дезир подчеркивает, что действующее украинское законодательство имеет достаточно механизмов противодействия общественно опасной информации.



Представитель ОБСЕ подчеркнул, что предлагаемый закон существенно ограничивает свободу слова в Украине.



Он также отметил, что готов принять участие в обсуждении с властью и обеспечить юридический пересмотр законопроекту, чтобы гарантировать, что он не повлияет негативно на свободу СМИ и полностью соответствовать международным стандартам.

Согласно проекту нового закона, направленного на борьбу с дезинформацией, журналисты должны будут иметь профессиональную пресс-карту, выданную новой организацией (Ассоциацией профессиональных журналистов Украины), созданную в соответствии с законом и созданную именно государством. Кроме того, по медиа-контентом следить назначенный государством специальный комиссар, имеет право проявлять дезинформацию и вводить различные санкции, включая штрафы и блокировки онлайн-СМИ.