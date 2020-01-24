Бородянский пообещал отправлять на общественные работы за дезинформацию

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский уверяет, что журналистов не будут сажать в тюрьму за дезинформацию, а начнут отправлять на общественно-полезные работы. Об этом он сказал в эфире «Еспрессо.TV».



Согласно законопроекту, уголовная ответственность будет применяться только после того, как уполномоченный трижды докажет в суде факт дезинформации распространителем. При этом эти три нарушения должны быть зафиксированы в течение года.



«Она [уголовная ответственность за дезинформацию] не предусматривает заключения, а только общественно-полезные работы. Для того, чтобы суд вынес такой приговор, он обязан обратиться и получить заключение Европейского суда по правам человека. Мы предусмотрели меры предосторожности, чтобы добросовестного человека нельзя было посадить. Нет заключения — нет приговора», — подчеркнул Бородянский.

20 января министерство культуры, молодежи и спорта опубликовало проект закона «об обеспечении национальной информбезопасности и права на доступ к достоверной информации». Министр Владимир Бородянский рассчитывает за месяц пройти этап обсуждения и уже в марте внести документ на рассмотрение парламента.