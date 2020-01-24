Козак стал заместителем руководителя администрации президента РФ

Бывший вице-премьер Дмитрий Козак стал заместителем руководителя администрации президента президента России Владимира Путина. Указ о назначении опубликован на сайте Кремля.

Дмитрий Козак участвовал в подготовке обмена пленными между Украиной и Россией, который состоялся 7 сентября. Также он принимал участие в переговорах о транзите газа через Украину в Европу.



Также Козака называют куратором экономического направления на подконтрольных группировкам «Л-ДНР» территориях. В 2018 году РБК писал, что Козак в новом правительстве остался курировать комиссию по оказанию гуманитарной поддержки неподконтрольным Украине районам Донбасса. По данным издания, комиссия под руководством Козака занимается не только организацией гуманитарных конвоев, но и едва ли не всеми вопросами экономики подконтрольных «ДНР» и «ЛНР» районов.