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Песков: Встреча Путина с Зеленским пока не планируется

24 января 2020, 12:38

Песков: Встреча Путина с Зеленским пока не планируется

Планов встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского до очередного саммита в «нормандском формате» пока нет. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает «Интерфакс-Украина».

«Сейчас каких-то планов на этот счет нет», — сказал Песков.

Вместе с тем он отметил, что «между президентами налажен достаточно конструктивный рабочий контакт».

«Если они посчитают необходимым, они в любой момент смогут договориться об этом», — сказал Песков.

Встреча в Израиле президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина не состоялась. По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, причиной стало то, что украинский лидер не приехал на Всемирный форум памяти Холокоста.

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