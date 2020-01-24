Песков: Встреча Путина с Зеленским пока не планируется

Планов встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского до очередного саммита в «нормандском формате» пока нет. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает «Интерфакс-Украина».



«Сейчас каких-то планов на этот счет нет», — сказал Песков.



Вместе с тем он отметил, что «между президентами налажен достаточно конструктивный рабочий контакт».



«Если они посчитают необходимым, они в любой момент смогут договориться об этом», — сказал Песков.

Встреча в Израиле президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина не состоялась. По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, причиной стало то, что украинский лидер не приехал на Всемирный форум памяти Холокоста.