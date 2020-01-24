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В Донецкой области на железнодорожной станции обнаружили взрывчатку

24 января 2020, 17:00

В Донецкой области на железнодорожной станции обнаружили взрывчатку

На железнодорожной станции поселка Верхнеторецкое Донецкой области обнаружили взрывчатку. Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.

«Во время патрулирования бойцы полка патрульной службы полиции особого назначения "Киев" ГУНП обнаружили подозрительное устройство из нескольких металлических модулей. Неустановленные контейнеры с веществом, похожим на пластид, лежали неподалеку от главного входа на вокзал», — говорится в сообщении.

Правоохранители огородили контейнеры и прилегающую территорию по периметру, выставили охрану и сообщили о происшествии в соответствующие службы.

Спасатели ГСЧС провели разминирование и обнаружили под модулями дополнительно 30-мм артиллерийский снаряд, после чего все изъяли для дальнейшего обезвреживания.

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Места
железнодорожный транспорт Верхнеторецкое
Прочее
Взрывчатка

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