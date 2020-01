В пятую годовщину ракетного обстрела Мариуполя США призвали РФ вывести войска из Донбасса

Россия должна способствовать установлению мира на Донбассе, и в частности, вывести свои войска из региона и способствовать выходу боевиков. Об этом заявил атташе по вопросам армии и обороны посольства США в Украине полковник Томас Воффорд по случаю пятой годовщины обстрела микрорайона «Восточны» в Мариуполе.



Он отметил, что обстрелы Мариуполя, «направленные против мирных украинцев, были частью нападения сил, подконтрольных России, и полным нарушением Минских соглашений».



«Сегодня Россия продолжает разжигать начатый ней гуманитарный, экологический и экономический кризисы. В результате этого вооруженного конфликта уже трагически погибли более 13 тыс. украинцев», — сказал Воффорд в видеообращении, опубликованном Посольством США в Украине.



«Мы призываем Россию обеспечить соблюдение настоящего прекращения огня, вывести свои войска, способствовать расформированию незаконных вооруженных сил, которые действуют на востоке Украины, а также уважать международно признанные границы Украины и ее суверенитет», — добавил он.

(2/2) Russia must implement a true ceasefire, withdraw its forces, support the disbanding of the illegal armed groups operating in eastern Ukraine, and respect Ukraine's internationally recognized borders and sovereignty. pic.twitter.com/FvFCTj32WP