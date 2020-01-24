Дело Шеремета: Дугарь изменили меру пресечения на ночной домашний арест

Медсестру Яну Дугарь, подозреваемую в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета, отпустили под ночной домашний арест. Об этом сообщает «Украинская правда».



В ходе заседания 24 января Печерский райсуд Киева частично удовлетворил ходатайство защиты и изменил меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста на домашний арест в период с 20:00 до 7:00 следующих суток до 8 февраля.



Также Дугарь должна сдать на хранение паспорта и носить электронное средство контроля.



Защита подозреваемой просила изменить ему меру пресечения с домашнего ареста на личное обязательство.



Защитники считают, что единственное доказательство причастности медсестры — экспертиза — имеет признаки фальсификации.



Адвокаты предоставили суду рецензию на заключение экспертов. В этой рецензии отмечается, что исследования, в частности ходьбы, были проведены некачественно.



В свою очередь прокурор ответил, что рецензию писали люди, чьи свидетельства судебного эксперта уже аннулированы.



Прокурор настаивал, что подозрение Дугарь обоснованное. Он напомнил, что девушка по телефону обсуждала с подругой «набор сапера», а также что хранила дома 7 телефонов.



Правоохранители считают, что эти вещи медсестра скрыла от следствия.



Прокурор говорил, что в показаниях свидетелей, которые подтверждали алиби медсестры якобы есть разногласия.



Кроме того, прокуратура настаивает, что Дугарь неоднократно самовольно покидала место службы и якобы могла поступить так же в июле 2016 года, когда убили Шеремета.



Кроме того, прокурор обратил внимание, что Дугарь имеет мужа — гражданина Ирака, и поэтому якобы может скрыться.

Журналист «Украинской правды» Павел Шеремет погиб в результате срабатывания взрывчатки в его автомобиле 20 июля 2016 года. Всего в деле о подрыве его автомобиля фигурируют пятеро человек — военнослужащая Яна Дугарь, военнослужащий Андрей Антоненко, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Владислав Грищенко и его супруга, волонтер Инна Грищенко. Заказчики убийства названы не были.



По версии следствия, Антоненко является организатором убийства и приобщил к преступной группе Кузьменко и Дугарь. Утверждается, что ночью 20 июля 2016 года Кузьменко, придя вместе с Антоненко, установила бомбу под автомобиль Subaru в который утром сел Шеремет. Кузьменко, согласно материалам дела, активировала взрывное устройство. Следствие считает, что Дугарь проводила разведку места преступления перед подрывом машины.



Антоненко и Кузьменко были арестованы и отправлены в СИЗО на два месяца. Для Дугарь суд избрал домашний арест.



Супруги Грищенко находятся под арестом в рамках другого уголовного дела. Обвинения в деле Шеремета им не предъявляли.