МВД РФ: Почти 300 тысяч украинцев получили российское гражданство в 2019 году

В 2019 году российское гражданство получили 299 422 гражданина Украины. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные МВД России по миграционной ситуации. В это число входят люди, гражданство которых восстановили или признали.



Также украинским гражданам было выдано 53 378 видов на жительство. Всего в России по видам на жительство проживают 155 863 украинца. Разрешение на временное проживание получили 53 915 человек. Сейчас по ним проживают 114 537 украинцев.



В 2018 году российское гражданство получили 83 810 украинцев, в 2017-м — 85 119.



24 апреля 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенной процедуре выдачи паспортов жителям Донбасса, 1 мая упростил получение гражданства РФ для некоторых категорий украинцев.