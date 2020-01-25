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«Коммерсант» узнал, чем Козак может заняться в Кремле. Это не только украинское направление

25 января 2020, 09:50

«Коммерсант» узнал, чем Козак может заняться в Кремле. Это не только украинское направление

Дмитрию Козаку, который был назначен заместителем главы администрации президента России, в Кремле могут поручить курировать не только украинское направление, но и вопросы интеграционных объединений на постсоветском пространстве. Об этом пишет российский «Коммерсант» со ссылкой на источники из числа сенаторов, правительственных чиновников и собеседников, близких к президентской администрации.

По словам одного из них, речь может идти о Евразийском экономическом союзе и Союзном государстве России и Беларуси. На белорусском направлении Москва планирует развивать не только экономическую, но и политическую интеграцию, в частности, отстраивать наднациональные органы объединения.

Газета отмечает, что у Козака есть опыт разработки моделей интеграции. В 2003 году он, занимая должность замглавы кремлевской администрации, готовил план федерализации Молдовы. Субъектами этой федерации должны были стать Гагаузская автономия и самопровозглашенная Приднестровская молдавская республика. План реализовать не удалось, потому что в последний момент его отказался подписать тогдашний президент Молдовы Владимир Воронин.

Два близких к Кремлю собеседника издания допускают, что господину Козаку может отойти и часть обязанностей помощника президента Владислава Суркова, который курирует Украину, группировки «ДНР» и «ЛНР» и переговоры между ними, а также самопровозглашенные Абхазию и Южную Осетию (публикация «Коммерсанта» вышла до сообщения об уходе Суркова с госслужбы). При этом они упоминали именно украинское направление, которым Дмитрий Козак в правительстве уже занимался. В прошлом году вместе с помощником украинского президента Владимира Зеленского Андреем Ермаком Козак был вовлечен в подготовку обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной, который состоялся в сентябре.

Неназванный российский госслужащий в беседе с газетой также предположил, чтокозак получит не только украинское направление: «У него [Дмитрия Козака] полет мысли широкий». Новостей, по его словам, следует ждать в ближайшее время.

По информации «Коммерсанта», с лета прошлого года внутри российской власти велась дискуссия о том, что на украинском направлении следует оставить одного ключевого куратора. Речь, как рассказывал газете высокопоставленный собеседник, шла о выборе между Владиславом Сурковым и Дмитрием Козаком.

24 января президент России Владимир Путин назначил бывшего вице-премьера Дмитрия Козака замглавы администрации президента. В ушедшем правительстве Козак курировал ТЭК и промышленность. 

После аннексии Крыма Россией в 2014 году Козак стал его куратором в правительстве. По этой причине он попал в санкционные списки США и Евросоюза.

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