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У Ахметова отрицают нарушения безопасности труда на его американских шахтах

25 января 2020, 10:28

У Ахметова отрицают нарушения безопасности труда на его американских шахтах

В холдинге «Метинвест» Рината Ахметова и Вадима Новинского уверяют, что угольная компания «United coal company» не является объектом любого официального расследования, а журналистское расследование о нарушении требований безопасности на предприятиях в Украине и США назвали вымыслом. Об этом сообщает «Радио Свобода».

«По состоянию на это время "UCC" не является об’объектом любого расследования», — говорится в письме группы «Метинвест», направленном 24 января в редакцию «Радио Свобода».

В письме «Метинвест» также сообщил о мерах, которые компания предпринимает для повышения безопасности труда своих работников.

«Группа "Метинвест" первой из украинских компаний получила международный сертификат Vision Zero. Это концепция качественно нового подхода к организации всей системы охраны труда на предприятиях, которая служит снижению показателей производственного травматизма и профессиональных заболеваний... Расходы группы на производственную безопасность и охрану труда в 2018 году составили более 95 млн долларов. С 2014 года показатели безопасности на шахте Affinity значительно улучшились», — уверяют в компании.

Авторы материала подчеркивают, что за месяц до выхода расследования обращались к компании, предоставляя возможность представить свою позицию, чтобы она была отражена в материале, впрочем, холдинг отказался предоставлять свои комментарии к его выходу.

В расследовании программы «Схемы: коррупция в деталях» говорилось, что Комитет по вопросам образования и труда Палаты представителей Конгресса США изучает обстоятельства, при которых шахта «Affinity Mine» в Западной Вирджинии избавилась статуса «нарушителя» после ряда аварий на ней. Уголь на этой шахте добывает фирма «Pocahontas coal company LLC» — дочерняя компания «United coal company».

В 2013 году, в течение месяца, на этой шахте погибли двое шахтеров. В ходе расследования трагедии, управление по охране труда установило, что «Pocahontas coal company LLC» систематически нарушает обязательные стандарты безопасности труда. По результатам расследования, шахте и присвоили статус нарушителя — «Pattern of Violations» (POV).

Эту информацию «Метинвест» подтверждает и заявляет, что статус нарушителя из его компании «Pocahontas coal company LLC» сняли в 2018 году.

«В 2018 году статус POV был отменен. Судебные иски о неправомерности такого решения были отклонены судом из-за отсутствия доказательств», — говорится в заявлении холдинга «Метинвест».
В конце 2019 Объединение работников шахт Америки обратилось в суд с требованием восстановить для угольной компании Рината Ахметова «Pocahontas coal company LLC» статус «системного нарушителя» ( «Pattern of Violations»).

«Мы подали эту жалобу, поскольку решение управления труда является прямой угрозой для здоровья и безопасности шахтеров в любой точке США. Если управление грубо игнорируя закон, отменяющий статус "нарушителя" и ему это сойдет с рук, то оно сделает это снова. Мы хотим убедиться, что это не повторится», — говорится в заявлении Объединения работников шахт Америки.

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