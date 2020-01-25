Школы в Чехии и школы в Украине. К чему приведут реформы? ►

Спустя 30 лет после выхода Чехии из-под контроля СССР и 15 лет с момента ее вступления в Евросоюз качеством жизни в стране довольны 72% чехов. В списке того, что чехи больше всего ценят и высокий уровень образования.



Реформа системы образования, которую Чехия прошла давно, в Украине лишь на старте. Может ли для нас быть полезным чешский опыт, и как не повторить ошибок — за ответами на эти вопросы журналисты отправились в одну из школ Праги.

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