Глава МИД Ирана: Иранец, который сбил украинский самолет, в тюрьме

Виновный в крушении самолета авиакомпании МАУ под Тегераном 8 января, сейчас находится в тюрьме. Об этом заявил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф, передает INSA.



«Это была сложная ситуация в сложное время. Часто это происходит еще дольше. Почти 32 года назад США сбили иранский пассажирский самолет. И до сих пор они еще не выступили с официальными извинениями. Американский офицер, ответственный за сбивание, даже получил медаль. Тогда как иранец, который сбил самолет, сейчас в тюрьме», — сказал он.



Иран примет окончательное решение о дальнейшей работе со средствами регистрации полетной информации самолета МАУ, сбитого 8 января над Тегераном, после доклада иранской делегации руководству страны о результатах визита в Украину.

8 января в Тегеране (Иран) разбился самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который выполнял рейс в Киев. На борту находились 176 человек, среди них 11 украинцев — девять членов экипажа и двое пассажиров.



Иран признал, что ошибочно сбил украинский самолет. Ответственность за сбивание самолета взял на себя Корпус стражей Исламской революции.