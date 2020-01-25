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Глава МИД Ирана: Иранец, который сбил украинский самолет, в тюрьме

25 января 2020, 13:29

Глава МИД Ирана: Иранец, который сбил украинский самолет, в тюрьме

Виновный в крушении самолета авиакомпании МАУ под Тегераном 8 января, сейчас находится в тюрьме. Об этом заявил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф, передает INSA.

«Это была сложная ситуация в сложное время. Часто это происходит еще дольше. Почти 32 года назад США сбили иранский пассажирский самолет. И до сих пор они еще не выступили с официальными извинениями. Американский офицер, ответственный за сбивание, даже получил медаль. Тогда как иранец, который сбил самолет, сейчас в тюрьме», — сказал он.

Иран примет окончательное решение о дальнейшей работе со средствами регистрации полетной информации самолета МАУ, сбитого 8 января над Тегераном, после доклада иранской делегации руководству страны о результатах визита в Украину.

8 января в Тегеране (Иран) разбился самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который выполнял рейс в Киев. На борту находились 176 человек, среди них 11 украинцев — девять членов экипажа и двое пассажиров.

Иран признал, что ошибочно сбил украинский самолет. Ответственность за сбивание самолета взял на себя Корпус стражей Исламской революции.

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