Один военный получил ранения за минувшие сутки

Один военнослужащий получил ранения в результате обстрелов на Донбассе за минувшие сутки. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



25 января боевики 10 раз открывали огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120-мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Также зафиксирована активность снайперов.



Под обстрелами оказались украинские позиции вблизи Павлополя, Песок, Авдеевки, Березовой, Верхнеторецкого, Водяного и Широкино.