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«ДНР» заставит предприятия оплачивать убытки от электроснабжения населению

26 января 2020, 11:45

«ДНР» заставит предприятия оплачивать убытки от электроснабжения населению

В группировке «ДНР» заявили, что повышение тарифов на электричество не покроет затраты, часть стоимости ляжет на промышленный сектор.

«Тарифы для населения — ниже, чем себестоимость. Поэтому у энергетиков есть другие механизмы, где найти ресурсы, чтобы обеспечить свою нормальную работу. Часть бремени перекладывается на промышленный сектор, который имеет возможность не понести такие затраты», — сказал и.о руководителя «службы по тарифам» Александр Алипов в эфире сепаратистского телеканала «Оплот ТВ».

С 1 февраля группировка «ДНР» поднимет стоимость услуги электроснабжения почти на 30%.

После захвата предприятий в 2017 году «ДНР» передала их под управление южноосетинской компании «Внешторгсервис», которую связывают с беглым украинским бизнесменом Сергеем Курченко. В ноябре стало известно, что «Внешторгсервис» получила отсрочку на два года по выплате долга перед предприятиями и угольными шахтами неподконтрольной Украине части Донбасса.


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